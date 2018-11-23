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Kastamonu'daki silahlı kavgayla ilgili davada karar

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve silahlı tehdit" iddiasıyla yargılanan 4 sanığa, 11 yıl 2 ay ile 2 yıl 9 ay 22 gün arasında hapis cezası verildi

23 Kasım 2018 Cuma 13:43
Kastamonu'daki silahlı kavgayla ilgili davada karar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 4 sanık, 11 yıl 2 ay ile 2 yıl 9 ay 22 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve silahlı tehdit" iddiasıyla tutuklu yargılanan Kamil P, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Umut C.S'nin geldiği duruşmaya Nazım G.G. ve İsa C.S. ise katılmadı.

Kamil P, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Kimseyi öldürme gibi bir kastım yoktu. 3 yıldır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Umut C.S. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Kamil P'ye 11 yıl 2 ay, Umut C.S'ye 5 yıl 7 ay 15 gün, Nazım G.G'ye 3 yıl 9 ay, İsa C.S'ye ise 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Kastamonu'da 2015 yılında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 13:43
  1. Kastamonu
  2. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi
  3. silahlı kavga

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