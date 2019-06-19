Kastamonu'daki silahlı kavga

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da tartıştığı akrabasını öldüren kişi tutuklandı. İsfendiyar Mahallesi'nde tartıştığı akrabası İlkan Türkmenoğlu'nu (34) silahla vurduktan sonra polise teslim olan H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak'taki bir binada İlkan Türkmenoğlu ile akrabası H.S. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.S, tabanca ile Türkmenoğlu'na ateş açmış, Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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