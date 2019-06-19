0553 313 94 23

Kastamonu'daki silahlı kavga

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:32
Kastamonu'daki silahlı kavga

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da tartıştığı akrabasını öldüren kişi tutuklandı.

İsfendiyar Mahallesi'nde tartıştığı akrabası İlkan Türkmenoğlu'nu (34) silahla vurduktan sonra polise teslim olan H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak'taki bir binada İlkan Türkmenoğlu ile akrabası H.S. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.S, tabanca ile Türkmenoğlu'na ateş açmış, Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:32
  1. cinayet
  2. Kastamonu
  3. tutuklandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozüyük’te camiler şenlendi
    1. Bozüyük’te camiler şenlendi
    2. "Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den..
    3. Mısırlı Muhalif Ebul Futuh'un oğlu:..
    4. Araklı'daki sel
    5. Pendik’te helikopter destekli..
    6. HAK-İŞ'ten sert tepki: Kılıçdaroğlu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    8. Kastamonu'daki silahlı kavga
    9. Karadeniz Vakfı Başkanı Cevahir'in acı..
    10. Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ailesi Ahmet..
    12. Denizcilik Fakültesi Mezuniyet töreni..
    13. TİAB Başkanı Yaşar Aşçıoğlu'ndan Nihat..
    14. ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları..
    15. Gaziantep’te akrabaların bıçaklı..
    16. Akyazı’da evin bahçesine yıldırım düştü
    17. Giresunspor’da Başkan Sacit Ali Eren..
    18. GMİS’ten Türk-İş Genel Başkanı..
    19. Turgutlu’da motosiklet ile otomobil..
    20. Taban’dan hayvan dostu çocuklara..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın,..
    22. LAY-UP Basketbol Turnuvası,..
    23. Yağıştan etkilenen bölgelere kritik..
    24. Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
    25. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    26. Tanker saldırıları konusunda ABD'den..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet..
    28. Borsa günü yatay tamamladı
    29. Coşkunöz Almanları ağırladı
    30. Büyükşehir ve İncirliova Belediyesi..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu