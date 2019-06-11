Kastamonu'daki silahlı kavga İhsangazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 4 kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye çıkarıldı. İlçeye bağlı Bozarmut köyünde 4 kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.G, E.G. ve T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye götürülmeleri sırasında jandarma ve polis, geniş güvenlik önlemi aldı. İhsangazi ilçesi Bozarmut köyünde 8 Haziran'da, Kadir Gideroğlu (64) ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında çıkan silahlı kavgada Kadir Gideroğlu, yeğenleri Mehmet ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin Gideroğlu'nun eşi Merve Gideroğlu yaşamını yitirmiş, Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu'nun anneleri Gülşen Gideroğlu ise yaralanmıştı.

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