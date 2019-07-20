Kastamonu'daki gıda zehirlenmesi şüphesi Taşköprü ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 82 kişi, taburcu edildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 82 kişinin tedavileri tamamlandı. İlçeye bağlı Yoğunoluk köyünde, dün mevlitte ikram edilen yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Taşköprü Devlet Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşlar, sabaha kadar müşahede altında tutuldu. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından 82 kişi taburcu edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.