Kastamonu'daki gıda zehirlenmesi şüphesi
Taşköprü ilçesinde mevlit yemeğinden zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 82 kişi, taburcu edildi20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:32
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte ikram edilen yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 82 kişinin tedavileri tamamlandı.
İlçeye bağlı Yoğunoluk köyünde, dün mevlitte ikram edilen yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Taşköprü Devlet Hastanesine başvurdu.
Tedavi altına alınan vatandaşlar, sabaha kadar müşahede altında tutuldu. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından 82 kişi taburcu edildi.
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