Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda 14 kişi tutuklandı Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı daha tutuklandı- Toplamda 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda tutuklu sayısı 14'e yükseldi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlından 14'ü tutuklandı. Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si ise serbest bırakıldı. Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinden gelen jandarma ekiplerinin de desteğiyle, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından haklarında gözaltına kararı verilen 27 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. İlk etapta 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere, 18 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 8'i dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.