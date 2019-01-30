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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan 4'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, 5 sanık beraat etti, 2 sanığın ise dosyası ayrıldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında yargılanan 11 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilmiş hemşire Dilek Y. ile eski öğretmenler İbrahim Y, Eşref T, İsa Demircioğlu, Yeter Meryem Kurutaş, Hüseyin K, Şerafettin G. ve Hüseyin T. katıldı.

Tutuksuz sanıklar meslekten ihraç edilen sağlık memuru Recep Y. ile eski öğretmenler Sait Karagöz ve Saliha Güleryüz ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklar, son savunmalarında, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Demircioğlu, Karagöz, Güleryüz ve Kurutaş'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İbrahim Y, Eşref T, Hüseyin K, Şerafettin G. ve Recep Y'nin beraatine hükmeden heyet, Dilek Y. ve Hüseyin T'nin dosyalarını ise ayırdı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
  1. FETÖ/PDY
  2. hapis
  3. Kastamonu
  4. öğretmen

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