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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Ali Yazıcı ve eski huzurevi doktoru Dilek G. ile kurum çalışanları Ercan G. ve Aziz B. katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Yazıcı, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan Ali Yazıcı'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar hakkında ise beraat kararı verildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
  1. dava
  2. FETÖ/PDY
  3. karar
  4. Kastamonu

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