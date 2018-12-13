Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 askeri personelin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan uzman jandarma Fatih K, bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Görevinden ihraç edilen uzman jandarma Cihan A. ise duruşmada hazır bulundu.

Cihan A, duruşmadaki savunmasında, örgütle dershaneye gittiği dönemde tanıştığını, bulunduğu ilçede sadece iki dershane bulunması ve örgütünkinin fiyatının uygun olması nedeniyle ailesi tarafından buraya gönderildiğini söyledi.

FETÖ'nün ne evinde ne de yurdunda kaldığını, örgütle bağı olmadığını öne süren Cihan A, "Soruların çalındığı söylenen dönemde defalarca polislik sınavına girmeme rağmen kazanamadım ancak 2011 yılında Kastamonu'da uzman jandarma olarak göreve başladım." dedi.

Cihan A, bir gün kendisini Selim olarak tanıtan birisinin ziyaretine geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hasan Ç'nin kod adı olarak Selim'i kullandığını bu soruşturma sırasında öğrendim. Geldiğinde, 'Ben sağlık memuruyum, bizden sana zarar gelmez, seni tanıyoruz' dedi. Himmet isteğini kabul etmedim. Gittikten sonra bunlardan kurtulmak için telefon numaramı değiştirdim. Daha sonra sabit numaradan aramalar oldu. Yeni telefon numaramı nereden buldu bilmiyorum ama ben aramaların Selim kod adlı kişinin yaptığını düşünüyordum. Bu aramalara cevap vermedim. Daha sonra yine karakola gelip, 'Seni kaybetmek istemiyoruz' dedi. Ben yine kabul etmedim."

Meslekten ihraç edildiğini belirten Cihan A, "2017'de astsubaylık sınavını kazandım ama Hasan Ç. isimli örgüt yöneticisinin ifadeleri nedeniyle ihraç edildim. Üniversitede okurken 'abilik' yaptığım iddia ediliyor. Ben yüksekokulu çalışırken okudum, o nedenle böyle bir şey mümkün değil. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Fatih K. ise Hasan Ç. isimli kişinin iddiaları nedeniyle açığa alındığını dile getirerek, "Asayişte çalıştığım için zaman zaman hastaneye görev gereği geliyordum. Hasan Ç'yi buradan tanıyorum. Hastanede sağlık memuru olduğunu biliyorum. Aramızdaki ilişki sadece selamlaşmaktan ibaretti." diye konuştu.

Sabit hatlardan yapılan aramalar hakkındaki iddiaları yanıtlayan Fatih K, "2015 yılına kadar askerlerin telefon kullanması yasaktı. Çarşıya çıkan askerler ankesörlü telefonlardan ya da büfelerden bizi arıyorlardı. Aramaların bunlar olduğunu düşünüyorum. Bu örgüte üye değilim. Kimseyle de konuşmadım. Suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



