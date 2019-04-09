Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar "Terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, üçü ise beraat etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 4 sanıktan birine hapis cezası verildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Satı Mehmet K, Derya T. ve Mustafa Tayyar T. katıldı, Yalçın T. ise gelmedi. Derya T, duruşmadaki savunmasında, örgütle bir bağı bulunmadığını öne sürerek, "Kapatılan Bank Asya'ya hediye gelen altınları yatırmıştım. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Mustafa Tayyar T. ise Bank Asya'ya düğünden gelen altınları yatırdığını iddia ederek, talimatla hareket etmediğini savundu. Satı Mehmet K. de Bank Asya'nın örgütle ilişkisi bulunduğunu bilmediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Yalçın T'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.



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