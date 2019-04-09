0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

"Terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, üçü ise beraat etti

09 Nisan 2019 Salı 14:42
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 4 sanıktan birine hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Satı Mehmet K, Derya T. ve Mustafa Tayyar T. katıldı, Yalçın T. ise gelmedi.

Derya T, duruşmadaki savunmasında, örgütle bir bağı bulunmadığını öne sürerek, "Kapatılan Bank Asya'ya hediye gelen altınları yatırmıştım. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mustafa Tayyar T. ise Bank Asya'ya düğünden gelen altınları yatırdığını iddia ederek, talimatla hareket etmediğini savundu.

Satı Mehmet K. de Bank Asya'nın örgütle ilişkisi bulunduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Yalçın T'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:42
  1. dava
  2. FETÖ/PDY
  3. Kastamonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist pes etti!
    1. Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist pes etti!
    2. Vefatının 431'inci yılında Mimar Sinan..
    3. Poroşenko: “BBC’nin ödeyeceği 50 bin..
    4. Vali Dağlı, 10 Nisan Polis gününü..
    5. Güvenli ve eğlenceli dijital servisler..
    6. Alkollü denize girdi, 153 lira ceza..
    7. ‘Sinan’ 431. yıldönümünde anıldı
    8. Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya..
    10. Bafra’da “Gelin kardeş Olalım” projesi..
    11. GMİS“Türk polis Teşkilatı’nın..
    12. Tokat’ta 3 çocuk annesi yaşam..
    13. Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    14. İmitasyon takılara dikkat
    15. Bucak Bilim Festivali’nin açılışı..
    16. Akseki Belediye Başkanı Özkan, mevlit..
    17. Bayındır: “Biz nerede kalmıştık,..
    18. "Yeni Avrupa şampiyonları çıkarmak..
    19. Bölge Başkanı Ertan Taşlı Polis..
    20. Suriyeli cinayetinde evde 2 ceset çıktı
    21. Isparta'da uyuşturucu operasyonu
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    23. Dart Şampiyonasında 3. oldu
    24. Fatih Çintimar, EA yönetimine aday
    25. Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    26. Bakkal esnafına TESK kart dağıtımı..
    27. Türk Eximbank'a 630 milyon dolar..
    28. Çukurca’da kuşlar için ağaçlara 100..
    29. Erfelek emniyeti emekli polisleri..
    30. Başkan Adem Çalkın’ın Polis..
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer