0553 313 94 23

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

"Silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi - Davaların birinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 20:45
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan açığa alınan astsubay Fahrettin K. katıldı.

Fahrettin K. önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Adem A. katıldı.

Örgüte ait çalıştığı kurumdan 2015'te yılında ayrıldığını ifade eden Adem A, "Sohbetlere katılmadım. Sadece haftada bir değerlendirme toplantısı yapılırdı. Bu toplantıda alım satım işleri konuşulurdu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:45
  1. dava
  2. FETÖ/PDY
  3. Kastamonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu gıdalar yüz şeklinizi değiştirebilir
    1. Bu gıdalar yüz şeklinizi değiştirebilir
    2. Prens Selman'ın uykularını kaçıracak..
    3. Boyun fıtığı hayatınızı altüst etmesin!
    4. BM'den Batı Şeria uyarısı
    5. Başarılı eğitim hayatı için uyku..
    6. IMF Venezuela verilerini gözden..
    7. ABD'den İran açıklaması: Koalisyon..
    8. "İdrak krizine karşı farkındalık..
    9. TSK tarafından Irak'ın kuzeyine..
    10. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın..
    11. "Yeni müzakereler için genel çerçeveyi..
    12. Beşiktaş taraftarı Malmö Başkanı Hakan..
    13. ABD'deki Cary Memorial Kütüphanesinde..
    14. Suudi Arabistan'dan Tunus'a kalkınma..
    15. İspanya, Katalonya'ya takviye polis ve..
    16. Bomba iddia: Ali Koç Comolli'den..
    17. GÜNCELLEME - Fransa'da Strazburg..
    18. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    19. "Herkes bir çalıştıysa ben kadın..
    20. Perinçek'ten Cumhuriyet'e sert sözler!..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!