Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis memuru Durmuş F. bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Durmuş F, savunmasında, örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Üniversiteyi bitirdikten sonra polis olduğunu belirten Durmuş F, "Polislik yaptığım sürece bu örgütten ne biri bana geldi ne de ben onların toplantısına veya etkinliğine katıldım. Benim bu örgütle hiçbir ilgim yok." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullanmadığını öne süren Durmuş F, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Alperen Fatih İ. katıldı.

Sanık savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürerek beraatını talep etti.

Aynı mahkemede görülen bir başka duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Şirin C. katıldı.

Mehmet Şirin C. savunmasında suçsuz olduğunu söyledi.

Beraatini talep eden sanık, yapıyla bir bağının bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için 3 ayrı duruşmayı da erteledi.



