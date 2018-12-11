Kastamonu'daki el Nusra davasında karar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, terör örgütü el Nusra ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan kişiye, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Tarik El Muhammed, Eskişehir'deki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Muhammed, savunmasında, el Nusra'nın terör örgütü olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Böyle bir yapının içine girdiği için çok pişman olduğunu belirten Muhammed, "2011 yılından beri Suriye'de savaş var. Köyümüz bombalanmaya başlanınca ailemle İdlib'e taşındık. İdlib'in merkezini el Nusra kontrol ediyordu. Ailemin geçimi için onlara katıldım. Bir ay kadar bize çeşitli eğitimler verdiler. Bu arada bazı gözlem yerleri vardı, oralarda nöbet tutuyorduk." dedi.

El Nusra'nın kendilerini Hama şehrine götürmek istediğini dile getiren Muhammed, şunları kaydetti:

"Örgüt yöneticilerinden biri bana, 'Seni Hama'ya götüreceğiz' dedi. Ailemin İdlib'de olduğunu söyleyerek kabul etmedim. Daha sonra da bu örgütten ayrıldım. Geçimimi sağlamak için Türkiye'ye geldim. Burada da tutuklandım. Bu örgütün böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir çatışmaya ya da operasyona girmedim. Kimseyi öldürmedim. Bildiğim her şeyi anlattım, suçsuzum."

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.