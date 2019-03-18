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Kastamonu'daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Tosya'da Ergin Bacak'ı öldürdükleri öne sürülen kayınpeder ve kayınbiraderleri tutuklandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 23:06
Kastamonu'daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ergin Bacak'ı öldürdükleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tosya ilçesi Yangın Kulesi mevkisinde çıkan kavgada hayatını kaybeden Ergin Bacak'ı (28) öldürdüğü iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili Ergin Bacak'ın kayınpederi Murat K. (54) ile kayınbiraderleri Salik K. (28) ve Mehmet K (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yangın Kulesi mevkisinde aynı otomobilde bulunan Murat K, Salik K. ve Mehmet K, ile Ergin Bacak arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih K. av tüfeği ile Bacak'ı yaralamıştı. Ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Bacak burada yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 23:06
  1. cinayet davası
  2. Kastamonu
  3. Tosya

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