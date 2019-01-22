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Kastamonu'daki cinayet

14 yaşındaki Afganistan uyruklu çobanı bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa, akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmedi- Mahkeme heyeti, sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştırdı

22 Ocak 2019 Salı 13:04
Kastamonu'daki cinayet

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 14 yaşındaki Afganistan uyruklu çobanı bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa, akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmedi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Maden katıldı.

Maden, yaptığı savunmada, çoban Jihad Saflan Hamid ile yaylada karşılaştığını söyledi.

Çocuğun kendisine ahlaksız bir teklifte bulunduğunu iddia eden Hüseyin Maden, "Ben de sinirlenerek karnına bıçağı sapladım. Çocuk da bana vurmaya çalıştı. Onun elinde de bıçak vardı." dedi.

Sevk edildiği ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden gelen raporu dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet, sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.

Kastamonu'nun Çatören köyünde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Hüseyin Maden, geçen yıl 12 Eylül'de ormanlık alanda, köyde çobanlık yapan Jihad Saflan Hamid'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:04
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