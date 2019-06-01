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Kastamonu'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:02
Kastamonu'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında bu programı yaptıklarını söyledi.

Dünyada her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığını vurgulayan Dağdelenoğlu, "Dünyada her yıl 3 milyonun üzerinde çocuk ne yazık ki yetim kalıyor. Bu çocukların sadece 2.1 milyonu Afrika'da yetim kalmaktadır. Yetim çocukların yarısından fazlası sokaklarda, herhangi bir aile ve kurum koruması olmaksızın yaşamaktadır. Sadece Irak'ta 5 milyon yetim çocuk bulunmaktadır. Suriye'de 8'inci yılına giren savaş sonucunda 300 bin insan katledilmiş ve en az 600 bin çocuk yetim kalmıştır." dedi.

İHH olarak yardıma ihtiyaç duyulan her yerde olmaya çalıştıklarını anlatan Mücahit Dağdelenoğlu, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 15 bini Türkiye'de olmak üzere tüm dünyada 100 bine yakın yetime sürekli, 800 bine yakın yetime de dönemsel olarak destek sağlamaktayız. Tüm hayırseverleri ayda 125 lira ile yetimlere destek olma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Güzel bir ramazan akşamında Kastamonu'daki yetimler ve yetim aileleri ile bir araya gelmek istediklerini dile getiren Dağdelenoğlu, iftara 100 yetim ailesinin katıldığını kaydetti.

İftarın ardından yetim çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:02
  1. İHH
  2. Kastamonu
  3. yetim iftarı

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