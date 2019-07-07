Kastamonu'da yangın
Taşköprü ilçesinde bir köyde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi07 Temmuz 2019 Pazar 16:28
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangın 4 evde maddi hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Kabalar köyünde Cemal Gökkaya'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçradı.
Yangına Taşköprü ve Kastamonu'dan itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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