Kastamonu'da yangın Taşköprü ilçesinde bir köyde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangın 4 evde maddi hasara neden oldu. İlçeye bağlı Kabalar köyünde Cemal Gökkaya'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Yangına Taşköprü ve Kastamonu'dan itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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