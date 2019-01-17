0553 313 94 23

Kastamonu'da yangın

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde yalnız yaşayan yaşlı kadından haber alınamıyor

17 Ocak 2019 Perşembe 09:23
Kastamonu'da yangın

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın sonucu zarar gören evde yaşayan kadından haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Denizbükü köyünde Ayişe Çölmek'in (91) yalnız yaşadığı ahşap evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin belediyeleri itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi.

Söndürülen yangın sonucu ev, kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve köy sakinleri tarafından tamamen yıkılan evde Çölmez'i arama çalışmaları devam ediyor.

Bozkurt Kaymakamı ve Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak da köye gelerek, yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:23
  1. Abana
  2. Ayişe Çölmek
  3. Kastamonu
  4. Yangın
  5. Yaşlı kadın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vakıf Katılım'dan 350 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı
    1. Vakıf Katılım'dan 350 milyon TL'lik..
    2. 2018'de 8 kat büyüyen TROY,..
    3. Amcasını öldüren yeğen hakim karşısında
    4. Turkcell Dijital İş Servisleri Dijital..
    5. Trabzonspor'a şok haber! Yasak..
    6. Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak'..
    7. ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş
    8. "Lokantayı düzgün işletenin yanında..
    9. TMSF iki şirketi satışa çıkardı
    10. Toplanan inek sütü miktarı kasımda..
    11. Bağcılar'da başarılı öğrencilere havuz..
    12. Mitsubishi Electric öğrencilerle..
    13. Beşiktaş, ikinci yarıyı Akhisar'da..
    14. Büyük Şeytan, yine yapacağını yaptı...
    15. Doğu Anadolu'da kış
    16. Wawrinka, Avustralya Açık'a veda etti
    17. Firari FETÖ’cü Sefa’dan itiraf:..
    18. Muhammed Ali'nin ismi havalimanına..
    19. Adana Şehir Hastanesine "dijital..
    20. Venezuela'da Meclis Başkanı'nı..
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu