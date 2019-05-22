Kastamonu’da yakalanan hırsızlık şüphelisi serbest bırakıldı Kastamonu’nun Daday ilçesinde su tankı, jeneratör, akaryakıt ile traktörün ön ağırlık demirlerini çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde su tankı, jeneratör, akaryakıt ile traktörün ön ağırlık demirlerini çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Daday’a bağlı Sarpun köyünde ormanlık alanda bulunan iki traktörün önünde bulunan ön ağırlık demirleri ile başka bir vatandaşa ait karavandaki jeneratör, akaryakıt çalındı. İhbar üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili S.Ç. adlı şahsı gözaltına aldı. Hırsızlık şüphesiyle ifadesi alınan S.Ç. daha sonra serbest bırakıldı.

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