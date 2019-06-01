0553 313 94 23

Kastamonu’da yağmur kazaları da beraberinde getirdi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 23:02
Kastamonu’da yağmur kazaları da beraberinde getirdi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Trabzon istikametine giden Yusuf Kudu yönetimindeki 34 JL 4566 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle Tosya Organuze Sanayi Bölgesi Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada 5 yaşındaki Ahmet Salih Kudu hayatını kaybederken, araç sürücüsü Yusuf Kudu ile otomobilde bulunan Ercan Kucak, Edanur Kudu, Yahya Kudu ve Abdurrahman Kudu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ahmet Salih Kudu ise Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.



Tosya D-100 karayolunda iki araç çarpıştı


İstanbul’dan Amasya istikametine giden Hüseyin Demirci yönetimindeki 34 FC 7744 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda 34 BP 5197 plakalı araca çarptı. Kazada Seher Demirci ve Medine Nur Çaylı yaralandı. Yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, şampiyon oldu.
    1. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde..
    2. Küresel çete yeniden toplandı! İşte..
    3. "Gönül belediyeciliğini her yere..
    4. TEM otoyolunda trafik durma noktasına..
    5. Pakistanlılar bayram hazırlığı için..
    6. Rus acente temsilcileri Muğla'da..
    7. "Bize nefes aldıran demokrasidir"
    8. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta demir çelik..
    9. Suriye'den Golan'a havan saldırısı
    10. Karabük'te trafik kazaları: 7 yaralı
    11. Bartın'da uyuşturucu operasyonu
    12. Patenci genç düşerek yaralandı
    13. Kozan’da şehit ailelerine ve gazilere..
    14. Türkiye-İran sınırındaki çatışma
    15. "Sahte baz istasyonu" dolandırıcıları..
    16. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğu kutladı
    17. Karnından 30 kilogram kitle çıktı
    18. "Çilek tadında yarışmalar" etkinliği
    19. Bakan Yardımcısı Çataklı: "10 günlük..
    20. Yenikapı’da Enderun teravih namazında..
    21. Bursasporlu taraftarlardan buruk..
    22. Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 1 yaralı
    23. Bakan Pakdemirli: İstanbul'u yönetmek..
    24. Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü,..
    25. Antalya Okçular Tekkesi kemankeşleri..
    26. Bakan Pakdemirli, Balkan göçmenleriyle..
    27. Çorum’daki yangın kontrol altına..
    28. Kastamonu’da yağmur kazaları da..
    29. Başkan Bozkurt muhtarlarla iftar..
    30. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti