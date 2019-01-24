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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

24 Ocak 2019 Perşembe 17:55
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Abana ve Bozkurt Emniyet amirlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:55
  1. Abana
  2. Bozkurt
  3. İnebolu
  4. Kastamonu
  5. Narkotik Suçlarla Mücadele
  6. polis ekipleri
  7. uyuşturucu operasyonu

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