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Kastamonu'da ulaşıma sis engeli

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:29
Kastamonu'da ulaşıma sis engeli

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sis, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede sisin etkisinin bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:29
  1. Ilgaz Dağı
  2. Kastamonu
  3. sis

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