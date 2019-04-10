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Kastamonu’da Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşu kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:18
Kastamonu’da Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşu kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.


Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nce Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili 2. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Alkaş, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.Çelenk sunumunun ardından ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, polis teşkilatının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yurt içinde kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğine dikkat çekti.


Törenin ardından protokol üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen fotoğraf sergisi ve Mobil Çanakkale 1915 Müzesini ziyaret etti. Etkinlikler kapsamında ilçelerde de çeşitli kutlamalar düzenlendi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:18
  1. fotoğraf
  2. sergi

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