Kastamonu’da traktör kazası: 1 ölü Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde arızasını gidermek istediği traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde arızasını gidermek istediği traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesine bağlı Gölcüyes Köyünde 85 yaşındaki İsmail Yıldız idaresindeki 37 PV 524 plakalı traktör, arıza yaptı. Bunun üzerine İsmail Yıldız, traktörü boşa alarak hareket ettirdi. Bu sırada dengesini kaybederek traktörden düşen İsmail Yıldız, tekerlerin üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, incelemede bulundu. Ardından İsmail Yıldız’ın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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