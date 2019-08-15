Kastamonu'da trafik kazası : 5 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki trafik kazasında biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Ali Mamaş (44) yönetimindeki 34 ZN 9880 plakalı otomobil, Uluslararası D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Mustafa Karaman (41) yönetimindeki 34 DR 0797 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Ali Mamaş ile Ercan (24), Nazile (43), Fatih (18) ve 1 yaşındaki Mehmet Ali Mamaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih ve Mehmet Ali Mamaş, ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.



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