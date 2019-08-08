Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun yönü bir süre ulaşıma kapandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yasin Yıldız (32) yönetimindeki 34 KS 1603 plakalı kamyonet, Uluslararası D-100 kara yolu Suluca köyü mevkisinde aynı yönde ilerleyen Cengiz Şahin'in kullandığı 52 ZA 592 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, sürücü Yasin Yıldız ile kamyonette bulunan Orhan Yıldız (31), Tuncer Boztoprak (30) ve Rasim Yıldız (28) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Uluslararası D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun yönündeki ulaşım bir süre sağlanamadı. Tosya Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın ardından temizlenen yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.