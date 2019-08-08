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Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun yönü bir süre ulaşıma kapandı

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:10
Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yasin Yıldız (32) yönetimindeki 34 KS 1603 plakalı kamyonet, Uluslararası D-100 kara yolu Suluca köyü mevkisinde aynı yönde ilerleyen Cengiz Şahin'in kullandığı 52 ZA 592 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Yasin Yıldız ile kamyonette bulunan Orhan Yıldız (31), Tuncer Boztoprak (30) ve Rasim Yıldız (28) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uluslararası D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun yönündeki ulaşım bir süre sağlanamadı.

Tosya Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmanın ardından temizlenen yol, tekrar ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:10
  1. 4 Yaralı
  2. Kastamonu
  3. Tosya
  4. trafik kazası

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