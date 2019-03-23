Kastamonu’da tarih yeniden canlanıyor

Kastamonu’da tarihi yeniden canlandırdıklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kastamonu, Safranbolu’dan daha etkin bir turizm şehri olacak” dedi.

Ahşabın başkenti kabul edilen Kastamonu’nun günümüzde çok da bilinmeyen ahşap konakları, yüzlerce yıllık tarihiyle dikkat çekiyor. Batı Karadeniz’in tescilli sivil mimarlık yapı stokunun büyük bir bölümünü elinde tutan Kastamonu’da yaşları 100’ü aşkın 400 konak bulunuyor. Hitit Krallığı’ndan itibaren var olan Kastamonu, Fatih Sultan Mehmet’in 1460 yılında Candaroğulları Beyliği’ni ortadan kaldırmasından sonra Osmanlı Devleti’ne katıldı. 1460 yılında Osmanlı idaresine girinceye kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olan ve birçok ilim adamı yetiştiren Kastamonu Beyliği, Osmanlılar zamanında da bu özelliğini devam ettirdi. Kastamonu, günümüzde de çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındırıyor.

Kastamonu 2 milyon turisti ağırladı

Ilgaz Dağı’nın arkasında kalması nedeniyle gelişimini tam olarak tamamlayamayan Kastamonu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Kastamonu Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte büyük bir atılım gösterdi. Tarihi evleri, kültürel yapıtları ve gastronomi alanındaki iddiasıyla tekrar elinde bulundurduğu eserleri gün yüzüne çıkarmaya başlayan Kastamonu, son yıllarda turizm alanında yaptığı yatırımlarla adından da sıkça söz ettirmeye başladı.

Orman varlığı ve kanyonlarıyla da doğa turizminde iddialı olan Kastamonu, son yıllarda yıllık 2 milyon civarında aldığı turist sayısıyla her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Kastamonu’nun turizm altyapısında son yıllarda ciddi manada ilerleme kaydettiğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “2014 yılında göreve geldiğim tarihten itibaren Kastamonu’nun tarihi ve kültürel dokusuna ilişkin yaptığım çalışmaları bir vizyon haline getirdim. Özellikle turizm altyapısı dediğimiz tarihi konaklar, hanlar, hamamlar, bedestanlar, çeşmeler, türbeler, kale gibi yerler bunların bir bütün halinde yapmaya başladık” dedi.

“300’den fazla Kastamonu evi ve konağı restore edildi”

Kastamonu tarihini gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını belirten Başkan Babaş, “Sadece 2018 yılında 300’den fazla Kastamonu evini ve konağını sokak sağlıklaştırma ile tanıştırdık. Bakırcılar Çarşısı ve Osmanlı Sarayı’ndan itibaren Kefeli Yokuşu, Yakupağa Külliyesi, Atabeygazi Konağı’ndan itibaren Şeyh Şabanı Veli Hazretleri’nin türbesine kadar birçok evin sokak sağlıklaştırmasını ve onarımını yaptık. Bunların içerisinde bulunan Şeyhoğlu Konağı, Türkiye’de en büyük konaklardan bir tanesidir. Aslına uygun restore edilmiş mükemmel bir konağımızdır. Bu işin ilminden, bu işin yapımından ve restorasyonundan anlayan uzmanlarda bunu rahatlıkla dile getiriyorlar. Bizler, bu işin finansmanında Kalkınma Bakanlığımız yani Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUZKA) teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız çalışmalarda yüzde 60’ını KUZKA aracılığıyla, yüzde 40’lık bölümünü de öz kaynaklarımızdan finanse ettik” diye konuştu.

Projeler tamamlandı, çalışmalar başlıyor

Kastamonu Kalesi’ni Turizm Bakanlığına devrettiklerine işaret eden Başkan Babaş, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kastamonu Kalesi’nde restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, “Bunun yanında özellikle Gastronomi Hanı, Osmanlı Sarayı, Aşirefende Hanı, Kasaplar Çarşısı’yla ilgili olarak ta çalışmalarımız sürüyor, projelerimizi tamamladık. Bundan sonraki süreçte de restorasyonuna başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Kastamonu, Safranbolu’dan daha etkin bir turizm şehri olacak”

Kastamonu’nun Safranbolu’dan daha etkin bir turizm şehri olacağına inandığını söyleyen Başkan Babaş, şöyle konuştu:

“Şamlıoğlu ile Saylam Sokak üzerinde Kur’an kursunun olduğu bölgeden Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli’nin türbesine kadar olan kısımda da sokak sağlıklaştırmayla ilgili ihalemizi bitirdik, burada çalışmalarımıza başladık. Burada çok önemli bir konağımız da bulunuyor. Keskinler Konağı bulunuyor. Keskinler Konağı, muhteşem bir konak ve burayı da kısa zamanda mahalle ile birlikte restore ediyoruz ve Keskinler Konağı’nı da Türk Dünyası Kültür Müzesi haline getiriyoruz. Bu çalışmaların hepsi tamamlanıp bir araya getirildiğinde hani imreniliyor ya Safranbolu’ya, Kastamonu Safranbolu’dan daha ileri ve daha etkin bir turizm şehri olacak."