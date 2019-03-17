Kastamonu’da sosyal projeler hayata geçiyor

Kastamonu Belediyesinin sosyal yaşam projeleri arasında yer alan Sultankent Sağlıklı Yaşam Alanı ve Spor Kompleksinin açılışı Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve site sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yapılan hizmetlerin halk için yapıldığını ifade etti.

Yapımı Kastamonu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Saraçlar Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde bulunan Sultankent Sağlıklı Yaşam Alanı ve Spor Kompleksinin açılışı gerçekleştirildi. Futbol sahası, basketbol sahası, yürüyüş yolları ve çocuk parklarının bulunduğu spor kompleksi vatandaşların sosyal yaşamına büyük oranda katkı sağlayacak.

Spor kompleksinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Arkadaşlar sizin için yani siz değerli halkımız için hizmet etmek bizim için gurur ve onur verici. İnanın bundan sonra daha da çok daha hızlı daha sizlerin rahat yaşayabilmesi, huzurlu yaşayabilmesi, çocuklarımızın daha güzel yerlerde vakit geçirebilmesi, gençlerimizin spor yapabilmesi, yaşlılarımızın bir nebze olsun oturabilmesi. Hanımlarımızın bunlarda spor yapabilmesi gibi bir sürü etkinliklerle sizlerle beraber ve birlikte olacağız. Çünkü ben yıllardır bu sokaklarda çalışan bir kardeşinizim. İşin ta mutfağından derler ya mutfağından gelerek bugünlere sizlerin sayesinde geldim. Her şey halk içindir milleten başka bir üstün yoktur. Ne yapılırsa millet için halk için yerindedir” dedi.

“Kastamonu, temizlikte Türkiye birincisi”

Kastamonu’nun temizlik yönünden Türkiye’de birinci olduğunu ifade eden Başkan Babaş, “Bu güzel Sultankent Spor Kompleksi sağlıklı yaşam merkezinin yapımında bir sürü yöneticimiz var. Onlarında emeği çok. Çöpleri de yer altına alacağız. O da bizim en önemli projemiz. Temizlikte Kastamonu Türkiye birincisi. Yapılan her şey memleket için. Onları da kısa zamanda yer altına alıp daha yaşanabilir bir sitede yaşamanıza için elimizden geleni ekibimizle beraber diğer arkadaşlarımızda sağlamaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bir bölgede en önemli projelerimizden birisi de şu karşıdaki platonik projesini de millet parkı millet bahçesi haline getirdik. Bir tanesi çıktı zaten Allah’a şükür Kuzeykent’te yıllar önce söz vermiştik ama yapamadık millet partisi konsepti kabul edildi proje Türkiye’de bir oldu dereceye girdi TOKİ tarafından yapılmaya başlanıyor.Bu bölgedeki de botanik parkı da çeviriyoruz şimdi millet bahçesine o da bittiği zaman Kastamonu cazibe merkezi haline gelir” şeklinde konuştu.

“Kastamonu önümüzdeki yıllarda dünyada aranan bir şehri haline gelecektir”

Yapılan hizmetler, doğrultusunda konuşan Belediye Başkanı Babaş, Kastamonu’nun önümüzdeki yıllarda aranan bir şehir olacağını belirtti. Babaş, “Yine bu bölgede gördüğünüz gibi asla Kastamall burayı hızlı bir şekilde hareket edilecektir her yönüyle sizlere kapalı mekan imkanı sunulacaktır. Çocuklarımızın sinemasından tiyatrosuna yapan alışveriş yenilerinden bir sürü sanatsal ve kültürel imkanları tanımış olacağız burada. Yine 5 yıldızlı bir otel yakında hizmete girecek. Aynı şekilde herhangi karşımızda 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz programa girdi bu sene yapımına başlanan şu anda gidip görebilirsiniz yıkımı başladı. Yaklaşık 50 bin metrekare 250 yataklı hastane yapılıyor.Bu ne demek arkadaşlar öncelikle sağlık hizmetini yerinde alacağız ayrıca bin kardeşimize istihdam kapısı olacak burası. O kadar da çok yönlü bir proje bunların hepsini hem yerelde hem de merkezi hükümeti tarafından takip ediyoruz inanın Kastamonu önümüzdeki yıllarda dünyada aranan bir şehri haline gelecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın çünkü bizim bu konuda gücümüz, irademiz ve kaynağımızda vardır”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından spor kompleksinin açılışı gerçekleştirildi.Başkan Babaş, kompleksi gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.