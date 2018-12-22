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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:27
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:27
  1. Kastamonu
  2. sis
  3. ulaşım

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