Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozarmut köyünde yaşayan Kadir Gideroğlu ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Gideroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından köyde ve İhsangazi Devlet Hastanesi önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.



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