Kastamonu'da sahte para operasyonu İstanbul'da gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı- Zanlılar mahkemede sahte parayı çöplükte bulduklarını iddia ettiler

KASTAMONU (AA) - Kastamonu merkezli düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında piyasaya 80 bin lira sahte para sürdükleri iddia edilen kişiler hakkında çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.U, İ.A, O.Y. ve İ.M. gözaltına alınırken, evlerde sahte 120 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. E.U. ve İ.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Y. ve İ.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların mahkemede parayı çöplükte bulduklarını iddia ettiği öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.