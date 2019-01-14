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Kastamonu'da sahte para operasyonu

Operasyonda piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:53
Kastamonu'da sahte para operasyonu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, 10 ilde 150 adet 100 liralık sahte banknotları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y, Y.B.S. ve İ.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da, yılbaşında esnafa sahte 100 lira verdikleri belirlenen 4 kişi güvenlik kameralarından tespit edilmiş, şüpheliler Sivrihisar Ankara kara yolunda gözaltına alınmıştı. Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada 47 sahte 100 liralık banknot ele geçirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:53
  1. Kastamonu
  2. operasyon
  3. sahte para
  4. tutuklama

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