Kastamonu'da sahte para operasyonu
Operasyonda piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı14 Ocak 2019 Pazartesi 15:53
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, 10 ilde 150 adet 100 liralık sahte banknotları piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y, Y.B.S. ve İ.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu'da, yılbaşında esnafa sahte 100 lira verdikleri belirlenen 4 kişi güvenlik kameralarından tespit edilmiş, şüpheliler Sivrihisar Ankara kara yolunda gözaltına alınmıştı. Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada 47 sahte 100 liralık banknot ele geçirilmişti.
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