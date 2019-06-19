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Kastamonu’da sahil yolu sürücüleri korkutuyor

İnebolu-Abana-Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri arasında bağlantıyı sağlayan sahil yolunda yaşanan heyelan ve deniz tahribatı can ve mal güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:54
Kastamonu’da sahil yolu sürücüleri korkutuyor

İnebolu-Abana-Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri arasında bağlantıyı sağlayan sahil yolunda yaşanan heyelan ve deniz tahribatı can ve mal güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı.


Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 2017 yılında sahil yolunun muhtelif yerlerindeki heyelanları önlemek için taş dolgu tahkimatı, menfez ve duvar gibi işlerin yapımı için ihale gerçekleştirdi. İnebolu-Çatalzeytin arasını kapsayan 24 milyon 427 bin TL’lik ihaleyi kazanan şirket çalışmaları büyük ölçüde tamamladı.


İhale kapsamındaki kesimlerde yapılan çalışmalarla yolun heyelan ve deniz tahribatına karşı korunması sağlanmış oldu. Ancak ihale kapsamında olmayan yerlerde sorun bitmedi. Heyelanların yanı sıra deniz tahribatına bağlı olarak sahil yolunda yer yer kopmalar oldu. Sahil ilçelerinin can damarı olan yoldaki kopmalar sürücülerin de korkulu rüyası haline geldi.


İnebolu-Çatalzeytin arasında her gün düzenli olarak yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler başta olmak üzere sahil yolunu kullanan sürücüler, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün acil olarak tedbir almasını ve gerekli çalışmaları bir an önce başlatmasını istediler.


Özellikle geceleri tedirgin olan sürücüler, “Bizim bu yoldan başka alternatif yolumuz yok. Büyük bir kopma veya göçük olursa günlerce yolumuz kapalı kalabilir. Bu durumda bütün sahil ilçeleri mağduriyet yaşar. Allah korusun üzücü kazalar da yaşanabilir. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünün bir an önce sahil yolunun tehlikeli kesimlerinde çalışma başlatmasını bekliyoruz” dediler.


Rüzgarla bile heyelan oluyor


İnebolu-Abana arasındaki İskelle Burnu Mevki’i heyelanın en çok etkili olduğu kesimlerin başında yer alırken, burada kuvvetli rüzgarın etkisiyle bile yamaçlardaki taş ve ağaçların yola düşmesi sıradan olay haline geldi.


Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri, bu kesimde yüksek yamaçlardan kopup gelen taş, toprak ve ağaç kütlelerinin yola yayılmasını önlemek için set oluşturdu. Geçici olarak uygulanan bu çözüm sürücüleri bir nebze olsun rahatlattı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:54
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