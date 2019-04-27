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Kastamonu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

27 Nisan 2019 Cumartesi 23:24
Kastamonu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Remzi Çevirci'nin (81) kullandığı 37 SH 277 plakalı otomobil, Sunta Köprüsü mevkisinde, Emrah Velioğlu (23) idaresindeki 37 AAE 815 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Çevirci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü Velioğlu'nun tedavisi ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 23:24
  1. Kastamonu
  2. Ölümlü Trafik Kazası
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  4. yaralamalı trafik kazası

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