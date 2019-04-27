Kastamonu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Remzi Çevirci'nin (81) kullandığı 37 SH 277 plakalı otomobil, Sunta Köprüsü mevkisinde, Emrah Velioğlu (23) idaresindeki 37 AAE 815 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan ve ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerden Çevirci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Velioğlu'nun tedavisi ise devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.