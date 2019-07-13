Kastamonu'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Kazada 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan annesi ve anneannesi tedavi altına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ile anneannesi yaralandı. İlçede öğretmenlik yapan Leyla Kahraman (37) idaresindeki 53 EB 272 plakalı otomobil, İhsangazi-Kastamonu kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde yol kenarında park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan Kahraman ile 1,5 yaşındaki kızı Ülkü Mutlu ve annesi Pakize Çelik (61), 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kahraman'ın eşi Mutlu Kahraman'ın, eşinin hamile olduğunu öğrendiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.