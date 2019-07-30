Kastamonu'da otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'da otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı30 Temmuz 2019 Salı 21:37
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Gökhan Dilber'in (45) kullandığı 34 SG 5221 plakalı otomobil, Kastamonu-Araç kara yolunun Kanlıgöl mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Sürücünün yanı sıra eşi Sinem (37), çocukları Mehmet Efe (14), Mustafa Selim (6) ve Oğuz Kemal Dilber (4) yaralandı.
Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
YORUM YAZ