Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Şakir Çakmak idaresindeki 55 JV 732 plakalı otomobil Taşköprü Hanönü kara yolunun Akçasu köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü, sürücünün eşi Hakime Çakmak ile çocukları Havvanur, Hilal ve Hakan Çakmak hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.

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