Kastamonu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık Kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık Kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde Kaymakamlık Kavşağında E.Ç. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 37 KL 710 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. yaralandı. Yaralı E.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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