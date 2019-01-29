0553 313 94 23

Kastamonu'da "Korkma" oyunu izleyiciyle buluştu

"İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Kastamonu'da sahnelendi- Oyuncu Ahmet Yenilmez:- "Akif, 1920 yılında Kastamonu'ya gelmişti. Biz de 99 yıl sonra 'Korkma' isimli piyesle geldik"

29 Ocak 2019 Salı 22:56
Kastamonu'da "Korkma" oyunu izleyiciyle buluştu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma" izleyiciyle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma"yı sahneledi.

Yenilmez, oyunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadelenin önemli şahsiyetlerinden olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un çok yönlü olduğunu belirten Yenilmez, "O kadar çok vasfı var ki; sporcu kimliği, hekim kimliği, entelektüel kimliği, zanaatçı kimliği var ama biz en çok da onun davasının hastayız. Spor yaparken de şiir yazarken de hep bir davası olmuş. Akif, 1920 yılında Kastamonu'ya gelmişti. Biz de 99 yıl sonra 'Korkma' isimli piyesle geldik." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde oyunun gösteriminin devam edeceğini dile getiren Yenilmez, "Bakanlığımız yarıyıl tatilinde gençlerimizi tiyatro ile buluşturalım dediler. Muhteşem bir organizasyon yapıldı, salon tıklım tıklım doluydu. Kastamonu bir şehir tiyatrosunu hak ediyor." diye konuştu.

Akif'in Kastamonu'da kaldığı evin müze olması gerektiğini belirten Yenilmez, bu konuda çalışma beklediklerini kaydetti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da Mehmet Akif Ersoy'un, Kastamonu, Türk milleti ve Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlik Merkezi tarafından organize eden programa ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Asrak, "Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu'daki Nasrullah Camisi’nde verdiği vaaz bütün cephelere dağıtılmıştır. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren 3 ilden biri olmasının altında yatan nedenlerden en önemlisi budur." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un kaldığı konağın restore edilmesi için kampanya başlatacaklarına dikkati çeken Asrak, "Bu konağın müze olmasını biz çok istiyoruz." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:56
  1. Ahmet Yenilmez
  2. Kastamonu
  3. KORKMA
  4. Mehmet Akif Ersoy
  5. tiyatro oyunu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da kışın sokaklarda kalan evsizlerin yaşam mücadelesi
    1. Fransa'da kışın sokaklarda kalan..
    2. AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki..
    3. Macron'dan Brexit anlaşması açıklaması
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2019
    5. İngiliz parlamentosu Theresa May'in..
    6. Bahçeli, Özhaseki’yi ziyaret edecek...
    7. Yangında mahsur kalan 82 yaşındaki..
    8. Ortalık savaş alanına döndü
    9. Binali Yıldırım, canlı yayında..
    10. "Tüketim merkezli ekonomiden üretim..
    11. İngiliz parlamentosu anlaşmasız..
    12. Guiado'dan "ihtiyati tedbir" açıklaması
    13. Katarlıların Asya Kupası'nda final..
    14. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    15. Yangında dumandan etkilenen Suriyeli..
    16. İngiliz parlamentosundan kritik..
    17. Yıldırım'dan flaş 'Uber' açıklaması
    18. İngiliz parlamentosu, Kuzey İrlanda..
    19. GÜNCELLEME - Guaido'ya karşı ihtiyati..
    20. Zorlu PSM'nin yeni Mekanı "Touche"..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama
    ABD'nin kararı sonrası Venezuela'dan ilk açıklama