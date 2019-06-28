Kastamonu'da KKKA şüphesiyle ölüm Taşköprü ilçesinde vücuduna yapışan keneyi çıkaran kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi. Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde yaşayan İbrahim Göksu, geçen hafta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Göksu, KKKA şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Göksu, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Göksu'nun cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İbrahim Göksu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.