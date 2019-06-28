Kastamonu’da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kenenin ısırdığı bir şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kenenin ısırdığı bir şahıs hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde ikamet eden 70 yaşındaki İbrahim Göksu, kene ısırması sonucu tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Göksu’nun cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi. İbrahim Göksu’nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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