Kastamonu’da Kefeli Yokuşu geçit vermiyor Kastamonu’da Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak üzerinde bulunan Kefeli Yokuşu, yola serilen kum nedeniyle araçlara geçir vermiyor.

Kastamonu’da Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak üzerinde bulunan Kefeli Yokuşu, yola serilen kum nedeniyle araçlara geçir vermiyor.

Kastamonu’da Hepkebirler Mahallesi’nde Kefeli Sokak üzerine sürelin kum, Kefeli Yokuşunu çıkmak isteyen araçlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yaklaşık 1 haftadır yola serili halde bulunan kum nedeniyle sürücüler, Kefeli Yokuşunu çıkmakta güçlük çekiyor. Sürücüler, hangi maksatla dik bir yokuşu kumun serildiğine anlam veremediklerini belirterek, Kastamonu Belediyesi’nden yola serilen kumun temizlenmesini istedi.

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