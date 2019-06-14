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Kastamonu’da jandarma teşkilatı, kuruluşunu kutladı

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıldönümü münasebetiyle Kastamonu’da Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 21:22
Kastamonu’da jandarma teşkilatı, kuruluşunu kutladı

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıldönümü münasebetiyle Kastamonu’da Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi.


Törene Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Jandarma Komutanı Metin Özbek, kurum kuruluş amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Jandarma Genel Komutanlığı’nın tarihçesinin okunması ile devam etti. Jandarma Er Lütfi Sarı tarafından Bayrak şiirinin okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Metin Özbek günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.


İl Jandarma Komutanı Metin Özbek, “Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği, il kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk Milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarmaları, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her izin er noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma; üstün vazife anlayışı sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı’nın tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamlar kendisine rehber almakta her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır” diye konuştu.


Konuşmanın ardından Jandarma Köpek Timleri tarafından gösteriler icra edildi. Program Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nın gösterisi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:22
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