0553 313 94 23

Kastamonu’da iki katlı ahşap ev, alevlere teslim oldu

Kastamonu’da 8 nüfusun ikamet ettiği iki katlı ahşap ev, gece geç saatlerde çıkan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:21
Kastamonu’da iki katlı ahşap ev, alevlere teslim oldu

Kastamonu’da 8 nüfusun ikamet ettiği iki katlı ahşap ev, gece geç saatlerde çıkan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kıranlıköz Köyü Çengel Mahallesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen Bayram Sağdıç’a ait iki katlı ahşap ev, gece geç saatlerde alevlere teslim oldu. Cide ilçe merkezine uzak olması nedeniyle Cide Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale edene kadar alevler, tüm ahşap binayı sardı. Uzun uğraşlara rağmen kontrol altına alınamayan yangına, iki katlı ahşap binanın çökmesi ve tamamen yanması sonrası müdahale edilebildi.


Yangında iki katlı ahşap binada çökmelerde yaşanırken yangın, bir süre sonra söndürülebildi. Yangında iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


8 nüfusun ikamet ettiği öğrenilen yangınzede ailenin, maddi durumlarının da iyi olmadığı öğrenildi.


Cide’ye bağlı Soğuksu Bölgesi ilçe merkezine uzak olması nedeniyle vatandaşlar, Soğuksu Bölgesine de itfaiye ekiplerinin konuşlandırılmasını istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç MÜSİAD Başkanlığı'na Furkan Akbal seçildi
    1. Genç MÜSİAD Başkanlığı'na Furkan Akbal..
    2. Fatma Çalkaya, hasta çocuklar için..
    3. CHP’li Bülent Bektaşoğlu: “Mücadelemiz..
    4. ABD'de gerçekleştirilen cami..
    5. Yalova’da 107 Afgan mülteci yakalandı
    6. Hakkari'de minibüsle kamyonet..
    7. Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı..
    8. KTB Başkanı Çevik: “Lisanslı depo ile..
    9. Kocaoğlu, ilk kez Millet İttifakı ile..
    10. Dinozorlara hem miniklerden hem..
    11. Siirt’te öğretmen ve velilere..
    12. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    13. Almanya'da iş dünyası güveni martta..
    14. İstinaf, FETÖ'nün İstanbul'daki "ana..
    15. Türkiye İş Bankası Müzesi'nden..
    16. Göçmenler yakayı Yalova’da ele verdi
    17. CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük..
    18. Soyer’den trafiğe çözüm için projeler
    19. Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden
    20. Sınıra ZPT sevkiyatı
    21. Osmaneli Münür Şahin’e sahip çıktı
    22. Antalya’da eşini öldüren koca..
    23. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    24. New York'ta hayat pahalı
    25. Tır devirdi, sürücüsü yaralandı
    26. Çorum’da okul servis araçları..
    27. Altın fiyatları
    28. Fransız Bakan istifa ediyor
    29. Vodafone, teknoloji ve çözümlerini..
    30. Kemik erimesine yumurta kabuğu
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok