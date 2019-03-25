Kastamonu’da iki katlı ahşap ev, alevlere teslim oldu

Kastamonu’da 8 nüfusun ikamet ettiği iki katlı ahşap ev, gece geç saatlerde çıkan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kıranlıköz Köyü Çengel Mahallesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen Bayram Sağdıç’a ait iki katlı ahşap ev, gece geç saatlerde alevlere teslim oldu. Cide ilçe merkezine uzak olması nedeniyle Cide Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale edene kadar alevler, tüm ahşap binayı sardı. Uzun uğraşlara rağmen kontrol altına alınamayan yangına, iki katlı ahşap binanın çökmesi ve tamamen yanması sonrası müdahale edilebildi.

Yangında iki katlı ahşap binada çökmelerde yaşanırken yangın, bir süre sonra söndürülebildi. Yangında iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

8 nüfusun ikamet ettiği öğrenilen yangınzede ailenin, maddi durumlarının da iyi olmadığı öğrenildi.

Cide’ye bağlı Soğuksu Bölgesi ilçe merkezine uzak olması nedeniyle vatandaşlar, Soğuksu Bölgesine de itfaiye ekiplerinin konuşlandırılmasını istedi.