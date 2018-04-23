Kastamonu'da iki evin kül olduğu yangında şehidin kıyafetleri yanmadı

Hisarardı Mahallesi, Kerpiçlik Sokak üzerinde Hakkı Kösek'e ait olduğu belirtilen evin baca kısmından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere de sıçraması nedeniyle ilçelerden yardım istendi. Yangın nedeniyle Hakkı Kösek ve Melahat Karakoca'ya ait evler ile bir odunluk yandı, Kerem Bostancı ve Vedat Çeyrekoğlu'na ait iki evde ise maddi hasar oluştu.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından iki katlı evinden geriye yangının sıçramadığı alt katta iki oda kalan Melahat Karakoca'nın, 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'nın annesi olduğu, şehidin çocukluğunun da bu evde geçtiği öğrenildi.

Şehidin annesi Karakoca, yangının, şehit oğlunun eşyaları ile Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu odaya sıçramadan söndürülmesinin sevincini yaşadı. Odada şehit polisin ayakkabıları, polis gömlekleri ve yeleği ile bazı kişisel eşyalarının bulunduğu belirtildi.

Melahat Karakoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede yangın olduğunu duyunca hemen geldiklerini söyledi.

Evlerinin yandığını öğrenince çok üzüldüğünü ama şehit oğlunun eşyalarının zarar görmemesine sevindiğini dile getiren Karakoca, "Biz bu evde kalmıyorduk ama şehit oğlumun eşyalarını buraya koymuştuk. Alt kattaki odada duruyordu. İçeri girip baktılar, yanmadığını söylediler." dedi.

