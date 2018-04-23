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Kastamonu'da iki evin kül olduğu yangında şehidin kıyafetleri yanmadı

Kastamonu'da iki ev ile odunluğun kül olduğu, iki evin ise hasar gördüğü yangında, şehit polis memuru Nihat Karakoca'nın eşyalarının bulunduğu odaya sıçramadan söndürüldü.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:56
Kastamonu'da iki evin kül olduğu yangında şehidin kıyafetleri yanmadı

Hisarardı Mahallesi, Kerpiçlik Sokak üzerinde Hakkı Kösek'e ait olduğu  belirtilen evin baca kısmından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere de sıçraması nedeniyle ilçelerden yardım istendi. Yangın nedeniyle Hakkı Kösek ve Melahat Karakoca'ya ait evler ile bir odunluk yandı, Kerem Bostancı ve Vedat  Çeyrekoğlu'na ait iki evde ise maddi hasar oluştu.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından iki katlı evinden geriye  yangının sıçramadığı alt katta iki oda kalan Melahat Karakoca'nın, 2009 yılında  Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya  çalışırken vurularak şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'nın annesi olduğu,  şehidin çocukluğunun da bu evde geçtiği öğrenildi.

Şehidin annesi Karakoca, yangının, şehit oğlunun eşyaları ile Kur'an-ı  Kerim'in bulunduğu odaya sıçramadan söndürülmesinin sevincini yaşadı. Odada şehit  polisin ayakkabıları, polis gömlekleri ve yeleği ile bazı kişisel eşyalarının  bulunduğu belirtildi.

Melahat Karakoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede yangın  olduğunu duyunca hemen geldiklerini söyledi.

Evlerinin yandığını öğrenince çok üzüldüğünü ama şehit oğlunun  eşyalarının zarar görmemesine sevindiğini dile getiren Karakoca, "Biz bu evde  kalmıyorduk ama şehit oğlumun eşyalarını buraya koymuştuk. Alt kattaki odada  duruyordu. İçeri girip baktılar, yanmadığını söylediler." dedi.
 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:56
  1. Şanlıurfa
  2. Kastamonu

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