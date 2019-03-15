Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri gerçekleştirilemedi. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü. Yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu-İstanbul uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

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