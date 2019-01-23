Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yoğun sis sebebiyle uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Kentte etkili yoğun sis ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kastamonu Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan seferler karşılıklı iptal edildi.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 70 metreye kadar düştü.

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