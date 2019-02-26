0553 313 94 23

"Kastamonu'da enerji altyapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Geçen yıl Kastamonu'da 120 milyon liralık yatırım yapmışız. Yeter mi? Elbette yetmez. İmkanları, kaynakları sonuna kadar zorlayarak enerji altyapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz"

26 Şubat 2019 Salı 14:18
"Kastamonu'da enerji altyapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz"

KASTAMONU (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçen yıl Kastamonu'da 120 milyon liralık enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım yapmışız. 2002'lerde bu rakam 5 milyon seviyesindeydi. Yeter mi? Elbette yetmez. İmkanları, kaynakları sonuna kadar zorlayarak enerji altyapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Dönmez, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Babaş'ı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun bin yıllık tarihiyle Müslüman bir Türk şehri olduğunu, hem Osmanlı hem de Selçuklular'da önemli görev üstlendiğini söyledi.

Şehirlerin gelişirken tarihle barışık olması gerektiğini belirten Dönmez, "Bazen tarihi korumak sadece müzeleştirmek olarak algılanıyor. Elbette müzeler olmalı ama bence tarihi korumak, içinde yaşayarak olmalı. Konakları, mekanları içindekilerle birlikte yaşatmak hedefimiz olmalı." ifadesini kullandı.

Yaşam kalitesinin artırılması gerektiğine işaret eden Dönmez, "Özellikle Anadolu'da yaşam kalitesini artırmanın birçok faydası var. Bunlardan biri de göçün önlenmiş olmasıdır. Öyle düşünüyorum ki bu projelerle göçü tutacağız, belki geri çekmiş olacağız. Bunun için altyapıyı da tamamlamamız gerekiyor. Altyapının bir kısmını belediyeler yaparken, enerji ve doğal gaz altyapısı bizim bakanlığımızın sorumluluğunda." diye konuştu.

- "İnceleme ve etütlerimiz devam ediyor"

Dönmez, doğal gazla buluşturdukları şehirlerden birinin de Kastamonu olduğunu, kentte 12 yıldır doğal gaz kullandığını belirterek, "Merkez, Devrekani, Seydiler, Taşköprü ve Tosya doğal gaz kullanıyor. Diğer ilçelerimize ne zaman gelecek diye bir soru sorulabilir. İnceleme ve etütlerimiz devam ediyor. Uygun teknik ve ekonomik koşullar oluştuğunda mevcut ilçelere nasıl götürdüysek, oralara da götürmek amacındayız." dedi.

Bakanlığın kentteki yatırımlarına ilişkin bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Kastamonu'da 120 milyon liralık enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım yapmışız, elektrik dağıtım, üretim ve doğal gaz dağıtımı olarak. Geçmiş yıllara baktığımızda kıyaslanamayacak kadar yüksek seviyelerde. 2002'lerde bu rakam, 5 milyon seviyesindeydi. Yaklaşık 20-25 kat artırmışız. Yeter mi? Elbette yetmez. İmkanları, kaynakları sonuna kadar zorlayarak enerji altyapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz."

Bakan Dönmez, daha sonra kentte faaliyet gösteren elektrik ve gaz dağıtım şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile kurum müdürleri eşlik etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:18
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. enerji yatırımı
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Valiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma cezaevi firarisini enseledi! Bakın nereden çıktı
    1. Jandarma cezaevi firarisini enseledi!..
    2. Göl ve sulak alanlarda 131 bin 686 su..
    3. Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    4. İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni..
    5. Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı..
    6. Gaziantep deprem master planı için..
    7. Yeşilyurt Taziye Evi açıldı
    8. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    9. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    10. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    11. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    12. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    13. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    14. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    15. Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası..
    16. Katma değeri yüksek ürünler çağrısı
    17. "Hocalı Soykırımı'na imza atanlar..
    18. Samsun’da tanzim satış yerleri kuruldu
    19. Dahi çocuk Elon Musk'a 'Tesla' darbesi
    20. "18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof...
    21. Demirözü Kaymakamı Coşkun,..
    22. FETÖ'nün "mahrem imam"ına hapis cezası
    23. Kamyonet kasasındaki tüpten sızan gaz..
    24. Tunceli emniyetinden kan bağışına..
    25. Şanlıurfa'daki darbe girişimi..
    26. Garanti Bankası'na "2019..
    27. BM'den Yemen için 4 milyar dolar..
    28. Karaköprü kırsalında çocuklar oyun..
    29. Fatih Yücelik’e önemli görev
    30. Uysal, Sinan Mahallesi Çarşısı’nı..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti