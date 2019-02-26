"Kastamonu'da enerji altyapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz"

KASTAMONU (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçen yıl Kastamonu'da 120 milyon liralık enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım yapmışız. 2002'lerde bu rakam 5 milyon seviyesindeydi. Yeter mi? Elbette yetmez. İmkanları, kaynakları sonuna kadar zorlayarak enerji altyapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Dönmez, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Babaş'ı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun bin yıllık tarihiyle Müslüman bir Türk şehri olduğunu, hem Osmanlı hem de Selçuklular'da önemli görev üstlendiğini söyledi.

Şehirlerin gelişirken tarihle barışık olması gerektiğini belirten Dönmez, "Bazen tarihi korumak sadece müzeleştirmek olarak algılanıyor. Elbette müzeler olmalı ama bence tarihi korumak, içinde yaşayarak olmalı. Konakları, mekanları içindekilerle birlikte yaşatmak hedefimiz olmalı." ifadesini kullandı.

Yaşam kalitesinin artırılması gerektiğine işaret eden Dönmez, "Özellikle Anadolu'da yaşam kalitesini artırmanın birçok faydası var. Bunlardan biri de göçün önlenmiş olmasıdır. Öyle düşünüyorum ki bu projelerle göçü tutacağız, belki geri çekmiş olacağız. Bunun için altyapıyı da tamamlamamız gerekiyor. Altyapının bir kısmını belediyeler yaparken, enerji ve doğal gaz altyapısı bizim bakanlığımızın sorumluluğunda." diye konuştu.

- "İnceleme ve etütlerimiz devam ediyor"

Dönmez, doğal gazla buluşturdukları şehirlerden birinin de Kastamonu olduğunu, kentte 12 yıldır doğal gaz kullandığını belirterek, "Merkez, Devrekani, Seydiler, Taşköprü ve Tosya doğal gaz kullanıyor. Diğer ilçelerimize ne zaman gelecek diye bir soru sorulabilir. İnceleme ve etütlerimiz devam ediyor. Uygun teknik ve ekonomik koşullar oluştuğunda mevcut ilçelere nasıl götürdüysek, oralara da götürmek amacındayız." dedi.

Bakanlığın kentteki yatırımlarına ilişkin bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Kastamonu'da 120 milyon liralık enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım yapmışız, elektrik dağıtım, üretim ve doğal gaz dağıtımı olarak. Geçmiş yıllara baktığımızda kıyaslanamayacak kadar yüksek seviyelerde. 2002'lerde bu rakam, 5 milyon seviyesindeydi. Yaklaşık 20-25 kat artırmışız. Yeter mi? Elbette yetmez. İmkanları, kaynakları sonuna kadar zorlayarak enerji altyapısını iyileştirmeye gayret edeceğiz."

Bakan Dönmez, daha sonra kentte faaliyet gösteren elektrik ve gaz dağıtım şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Dönmez'e ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile kurum müdürleri eşlik etti.



