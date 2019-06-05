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Kastamonu’da dolu yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da iki gündür etkili olan dolu yağışı devam ediyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 18:11
Kastamonu’da dolu yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da iki gündür etkili olan dolu yağışı devam ediyor. Kastamonu’da il merkezinde, İhsangazi’de ve Küre’de yağan dolu yağışı, birçok aracın, evin, iş yerinin ve ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu.


Kastamonu’da il genelinde dolu yağışı iki gündür devam ediyor. Dün yaklaşık 12 saat etkili olan dolu yağışı Kastamonu’da hayatı durma noktasına getirirken, birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve işyerlerinde de zarara neden olmuştu. Gecede devam eden dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakmıştı. Öğle saatlerinden itibaren dolu yağışı tekrar görülmeye başlandı. Özellikle İhsangazi ve Küre ilçelerinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu yağışı beraberinde zarara da neden oldu. Dolu yağışına yolda yakalanan araçlarda maddi hasar oluşurken, ekili arazilerde dolu yağışından nasibini aldı. Ayrıca dolu yağışı birçok işyerinin kepenklerini ve evlerin üzerinde bulunan güneş enerjileri ile çatılarda zarara yol açtı.


Ayrıca dolu yağışı Kastamonu’da il merkezinde de etkili oldu. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise halı ile araçlarını korumaya çalıştı.


Halen yer yer devam eden yağışlar zaman zaman dolu şeklinde yağmaya devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da il genelinde büyük paniğe yol açtı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:11
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