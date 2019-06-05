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Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu

Küre ilçesindeki dolu ve sağanak nedeniyle bazı araçlar ve ağaçlar zarar gördü

05 Haziran 2019 Çarşamba 18:49
Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, dolu nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlarda korumaya çalıştı. Bazı sürücüler araçlarının üzerini kilim ve battaniyelerle örterek dolunun vereceği zarardan korumaya çalıştı.

Dolu nedeniyle bazı araçlar ve meyve ağaçları da zarar gördü.

İlçe sakinlerinden Sezgin Kufuroğlu, AA muhabirine, dolu ve sağanağın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.

İlçe halkının dolu nedeniyle panik yaşadığını belirten Kufuroğlu, "İnsanlar dışarıda olan araçlarını kapalı yerlere çekti. Doludan zarar görmemek için kendileri de bir an önce kapalı yerlere girdiler. Bir anda yağmaya başladı. Herkes hazırlıksız yakalandı." dedi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu merkez ve bazı ilçeleri için dolu uyarısında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:49
  1. DOLU YAĞIŞI
  2. Kastamonu
  3. Küre

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