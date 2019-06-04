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Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu

Abana ilçesindeki dolu ve sağanak esnaf ile sürücülere zor anlar yaşattı

04 Haziran 2019 Salı 20:20
Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu ve sağanak nedeniyle altyapı hattının tıkanması sonucu ilçe merkezi ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Sürücüler, dolu nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlarda korumaya çalıştı. Bazı sürücüler araçlarının üzerini battaniye ve karton parçalarıyla örterek dolunun etkilerinden korudu.

Esnaf ise yoldan kaldırımlara taşan yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Belediye ekipleri, yağışın etkisini kaybetmesiyle yağmur sularının oluşturduğu birikintileri temizlemek için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 20:20
  1. Abana
  2. Dolu
  3. gökgürültülü sağanak yağış
  4. Kastamonu

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